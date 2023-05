Condividi subito la notizia

Apprendo dai mezzi di comunicazione che il Consigliere Cifarelli mi accuserebbe di usare le istituzioni a fini elettorali per un evento pubblico organizzato da una Lista elettorale di Lavello. In primo luogo vorrei ricordare al Consigliere del Pd che non sono candidata alle prossime amministrative del Comune interessato. Inoltre ho accettato di intervenire, come sono solita fare quando invitata dal territorio, in qualità di Assessore competente per le materie al centro dell’incontro. Si tratta, per l’appunto, di un’occasione in cui si potrà discutere di infrastrutture e opere pubbliche per la collettività che per il loro carattere strategico sono di interesse comune, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

I partecipanti hanno aderito all’iniziativa in piena autonomia essendo professionisti responsabili in grado di decidere secondo il loro libero arbitrio. Piuttosto, troviamo offensivo che qualcuno giudichi e stigmatizzi pregiudizialmente la libertà di scelta altrui insinuando che possa essere conseguenza di una presunta sudditanza politica.

Infine, per corretta informazione, preciso che l’avvenimento era previsto nell’area esterna all’Alsia, quale spazio di riferimento pubblico per tutti gli agricoltori e disponibile alle iniziative di chiunque ne abbia bisogno. Infatti, a causa delle avversità meteo previste nella giornata di domani, i promotori sono stati costretti ad individuare altro sito. In ogni caso invito il Consigliere Cifarelli, politico serio e preparato, a cui stanno da sempre a cuore i valori della libertà, a preoccuparsi di ben altre gravi situazioni connesse al processo democratico che purtroppo stanno segnando questa campagna elettorale e che non lo avranno certo lasciato indifferente.

