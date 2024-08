Latronico e Mongiello: più benessere per rilanciare i borghi

Condividi subito la notizia

Si è svolta nel pomeriggio di ieri la prima delle due giornate latronichesi dedicate ai “Sentieri del Benessere”; progetto, sostenuto dalla Regione Basilicata e organizzato dalle amministrazioni comunali di Latronico, Rotonda, Chiaromonte, San Severino Lucano e Nova Siri, nato con l’obiettivo di realizzare un programma di rigenerazione urbana e sociale ancorato al turismo, alla cultura e alla sostenibilità. Nella conferenza di presentazione del progetto, che si è svolta in piazza Umberto, hanno preso parte gli assessori regionali, Cosimo Latronico e Laura Mongiello.

In apertura l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico ha spiegato: “Questo progetto guarda verso la rigenerazione di un tema che è quello del benessere. Unire cinque comuni che pensano a un nuovo rinascimento lucano che può e deve dare nuova linfa alle nostre comunità è una sfida straordinaria e motivante. Oggi tanti giovani scelgono un luogo non solo dove andare in vacanza, ma anche dove vivere e condividere al meglio le loro esperienze lavorative e di vita, i nostri borghi in questo scenario potrebbero avere una nuova rifunzionalizzazione”. “Da noi – ha aggiunto Cosimo Latronico – ci sono condizioni ambientali e sociali ideali per far crescere le comunità. I Sentieri del benessere sono una esperienza da esportare, una missione per ricostruire i nostri territori. Si può pensare davvero a un nuovo Rinascimento lucano. La rigenerazione delle aree interne, non solo a livello urbano o sociale, ma anche di qualità della vita, lavoro e salute è la vera leva di sviluppo per la nostra regione”.

Nelle conclusioni della conferenza, l’assessore regionale all’Ambiente e Transizione Energetica, Laura Mongiello ha sottolineato: “Questa è la direzione giusta: perseguire il rafforzamento della competitività del territorio come destinazione benessere, progettata e organizzata per quei turisti alla ricerca di esperienze di vacanza finalizzate allo star bene inteso a trecentosessanta gradi. Esperienze finalizzate al miglioramento esistenziale ed all’arricchimento personale dei turisti, in cui cultura, divertimento, sport, religione, enogastronomia e salute si integrano e si valorizzano sinergicamente, salvaguardando allo stesso tempo la qualità della vita delle comunità ospitanti e l’ecosistema ambientale”. “I nostri comuni rappresentano la vera anima della nostra meravigliosa Regione che dobbiamo solo stimolare ad essere ancora più protagonista. Oltretutto con un ulteriore elemento qualificante: il rilancio dei borghi in questo caso mescola tematiche fondamentali creando un mix potentissimo di ‘Benessere, rigenerazione, cultura e radici”, ha concluso l’assessore Mongiello.

