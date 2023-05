Condividi subito la notizia

Albano di Lucania, 25 maggio 2023. “Ho avuto la dimostrazione che le istituzioni riescono ad essere celeri e attente alle urgenze delle comunità. Ad Albano a seguito di una frana si rischiava la chiusura di una strada provinciale Sp 16, importante per il transito della auto con i pullman che già non riuscivano a passare. Per fortuna in meno di 20 giorni la situazione grazie all’intervento immediato dell’ente Provincia, è stata momentaneamente risolta”. Lo dichiara il sindaco di Albano di Lucania, Bruno Santamaria che aggiunge: “Per questo ringrazio il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Filippo Sinisgalli e i tecnici del Comune e della Provincia che hanno seguito la vicenda con l’attenzione necessaria”. “Questa è la dimostrazione che la collaborazione e il confronto positivo tra enti è possibile a favore delle popolazioni. La Provincia in ogni caso dimostra di essere un ente virtuoso nonostante le poche risorse a disposizione per scelte politiche del passato non lungimiranti. Per quanto riguarda la strada in questione sono fiducioso che si faranno tutti i passaggi per sistemare in modo definitivo l’arteria”, conclude il sindaco Bruno Santamaria.

