Riapertura al traffico, con nuove limitazioni e modifiche alla circolazione, del tratto della Strada Provinciale n. 80 “Monteiasi-Montemesola”, che rappresenterà per tutti coloro che provengono dal capoluogo ionico il principale collegamento con l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie. La decisione è stata adottata dal Settore Viabilità della Provincia di Taranto dopo aver valutato le condizioni del manto stradale e alla luce del completamento degli interventi effettuati dalla sezione 16BIS (Km 0+285.00) fino alla sezione 78 (Km 1+505.00) nei territori dei Comuni di Grottaglie e Monteiasi. Gli automobilisti che percorreranno quell’arteria viaria dovranno comunque osservare il limite massimo di velocità che è stato fissato a 40 km/h lungo il tratto interessato. Una misura, questa, che è stata adottata (con ordinanza a firma del dirigente provinciale Aniello Polignano) per garantire la sicurezza degli utenti della strada durante le fasi finali di completamento dei lavori.

L’intervento, denominato “Collegamento SS7-Aeroporto di Grottaglie. Realizzazione ammodernamento e manutenzione rete viaria“, rientra nel patto per lo sviluppo della Regione Puglia (2014-2020) ed è stato avviato per migliorare l’infrastruttura stradale esistente. Finanziata per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro, l’opera sta interessando un tratto stradale di circa un chilometro e mezzo che, dopo l’intersezione con una rotatoria, andrà a raccordarsi con quello che condurrà direttamente all’Aeroporto per un percorso totale di poco inferiore ai quattro chilometri. La nuova arteria verso lo scalo aeroportuale è in corso di realizzazione e rappresenterà, insieme ad altri progetti strategici (come la “Tangenziale Sud” e la “Regionale 8”) un ulteriore importante passo verso il miglioramento delle infrastrutture stradali del territorio tarantino.

I lavori che stanno riguardando la S.P. 80 si inseriscono nel quadro del costante impegno della Provincia del capoluogo ionico, presieduta da Rinaldo Melucci, e dei Comuni interessati sia per garantire una rete stradale sicura ed efficiente, sia per promuovere lo sviluppo economico locale. “Con questo intervento -ha dichiarato il presidente Melucci- stiamo dando seguito, nel rispetto del cronoprogramma, al progressivo completamento del tratto viario che collegherà la “SS7” con l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie, un’opera di cui può agevolmente intuirsi l’importanza, soprattutto ai fini delle ricadute economiche che potrà favorire. Manca ancora qualche passaggio per poterla consegnare interamente all’utenza, ma come Ente siamo impegnati a monitorare costantemente l’andamento dei lavori e a minimizzare al massimo gli eventuali disagi per la comunità locale. Per quanto riguarda la riapertura con limitazioni del tratto stradale, mi preme sottolineare che la sicurezza dei conducenti dei veicoli e dei pedoni è una priorità ed in questo caso il limite di velocità ridotto è una misura idonea a prevenire incidenti e a garantire condizioni di guida sicure per tutti gli automobilisti.”

TARANTO 06 Ottobre 2023

