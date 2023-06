Condividi subito la notizia

“Sulla linea Battipaglia – Potenza – Metaponto riteniamo sia fondamentale approfondire lealmente lo stato dell’arte, come fatto in precedenza su tutto il sistema ferroviario lucano.

Sulla tratta sono attualmente in corso interventi di ammodernamento e velocizzazione per oltre 600 milioni di euro, al netto degli interventi nelle stazioni ferroviarie per oltre 40 milioni su cui seguirà specifico focus. La responsabilità storica di questi interventi impone, anzitutto, una riflessione condivisa sul ritardo ultradecennale di tali ammodernamenti, tanto per rispondere a un certo sindacato che fa battaglie politiche piuttosto che difendere gli interessi dei cittadini.

Le interruzioni già programmate dei servizi, per questa estate, necessarie al suddetto scopo ci caricano, dunque, di una necessaria responsabilità etica e politica che è quella di non reiterare gli errori della storia; sarà fondamentale pertanto monitorare gli interventi necessari sull’infrastruttura e soprattutto trattare, come abbiamo fatto, col sistema ferroviario nazionale delle necessarie compensazioni in termini di avanzamento ed efficacia del servizio pubblico regionale e di interconnessione alle reti nazionali. Da qui la proposta di una nuova sperimentazione del Frecciarossa Potenza – Roma, a costo nullo per la Basilicata; ricordiamo che il servizio Frecciarossa è costato sinora alla Regione oltre 3,5 milioni di euro all’anno.

Le recenti violente precipitazioni hanno, inoltre, imposto ulteriori interventi straordinari di risanamento dell’infrastruttura, compromessa inevitabilmente dai noti fenomeni alluvionali degli ultimi giorni; tutte le attività propedeutiche sono in corso e per consentire le stesse e garantire le normali condizioni di sicurezza per i viaggiatori sono state anticipate le chiusure previste per il 12 giugno, già programmate sulla tratta per i cantieri di velocizzazione.

Il 14 giugno un nuovo tavolo convocato a Roma, tra la Regione e i vertici di RFI, ci consentirà di fare il punto sui lavori in corso e definire strategie immediate e visioni future”.

È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra.

