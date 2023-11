Collegamenti veloci delle Fal per Bari, Bennardi ringrazia Sileo

Condividi subito la notizia

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, esprime vivo apprezzamento per la proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Dina Sileo, di inserire nel nuovo contratto di servizio da stipulare con le Ferrovie appulo lucane, i collegamenti diretti e veloci con la città di Bari. «È una proposta che, come Amministrazione comunale, abbiamo sostenuto da tempo -commenta Bennardi- ravvisando la necessità vitale di almeno due corse giornaliere veloci e dirette di collegamento con il capoluogo pugliese, sede di un aeroporto internazionale e dello snodo ferroviario dell’alta velocità. Quindi, ben venga l’iniziativa dell’assessore regionale Sileo; la ringraziamo per l’attenzione al Materano, che soffre da sempre a causa di questo gap infrastrutturale e di collegamento con il resto d’Italia. Ci auguriamo che la richiesta e la proposta della Regione alle Fal, si traduca presto nell’effettiva istituzione del servizio, di cui Matera e la sua provincia hanno forte necessità. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro all’assessore regionale Sileo, nel suo nuovo incarico».

