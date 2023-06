Condividi subito la notizia

L’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Michele Casino ha incontrato ieri presso gli uffici ragionali di Matera le parti sindacali e le parti datoriali per una verifica sull’andamento dell’accordo Ferrosud, siglato il 22 febbraio 2023.

“L’ incontro – dichiara l’Assessore- è stato estremamente positivo in quanto l’azienda Mer Mec ha evidenziato che ad oggi il cronoprogramma relativo alle assunzioni è stato rispettato con l’assunzione dei primi 14 dispendenti e che i lavori di ripristino del sito stanno procedendo velocemente. In questi mesi – evidenzia Casino- gli Uffici regionali hanno lavorato di concerto con Anpal e Ministero del lavoro per l’elaborazione dell’Avviso Pubblico, di cui si attende il parere ministeriale, nell’ambito del Percorso 5 del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), i cui beneficiari sono lavoratori percettori di ammortizzatori in costanza di rapporto. Detti lavoratori potranno fruire di percorsi formativi che ne consentiranno la ricollocazione lavorativa. Ringrazio – ha detto l’Assessore – le sigle sindacali, le parti datoriali e la Mer Mec per la serietà e correttezza dimostrata. Se tutti remeremo nella direzione del lavoro e dello sviluppo, la ex Ferrosud ritornerà ad esser uno dei fiori all’occhiello di Iesce. Confermo la mia particolare attenzione alle politiche del lavoro – ha concluso Casino – con L auspicio che non vengano ricollocati solo i cassintegrati ma, attraverso nuove commesse, si possa allegare la platea dei lavoratori, diminuendo il gap nord – sud e l’esodo dei lavoratori”.

