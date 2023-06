Condividi subito la notizia

“La presentazione del Libro di Nicola Pavese sarà lo spunto per aprire un confronto con i sindaci dell’area Val Basento, le associazioni e le comunità, per comprendere quali sono le priorità da risolvere per dare occupazione e sviluppo.

A Ferrandina, parteciperò al dibattito che seguirà la presentazione del libro “Matera, la Basilicata e le ferrovie dello Stato“ a cura di Nicola Pavese e prefazione di Carmen Lasorella, domani venerdì 9 giugno alle ore 17:00 nel complesso monumentale Santa Chiara.

Come avvenuto a Matera, la presentazione del libro vuole essere l’occasione per confrontarsi a 360 gradi sull’indifferenza che la politica lucana attuale di maggioranza e il Governo Bardi hanno sul tema infrastrutture, mentre la nostra Basilicata fa i conti con le criticità viarie e di collegamento delle aree interne e rurali.

Devono essere parte integrante della strategia le opportunità offerte dalle ZES. Far arrivare i binari delle ferrovie nazionali da Matera a Gioia del Colle riuscirebbe a unire le diverse aree industriali lucane, quali La Martella, Val Basento, Jesce e i comprensori della Basilicata. Tutte situazioni che possono concorrere allo sviluppo occupazionale e socio-economico utilizzando in maniera proficua le risorse del PNRR.

Con me, alla manifestazione di Ferrandina parteciperanno Lorenzo Rota, Nicola Fontanarosa, Massimo De Salvo, Piero Marrese, e i sindaci delle aree interne Dei comuni di Ferrandina, Pisticci, Garaguso, Miglionico, Grottole, Grassano, Pomarico e Salandra, oltre che Rocco Fuina nella qualità di Amministratore del Consorzio industriale del Materano. I lavori saranno moderati dai giornalisti Filippo Radogna e Margherita Agata e al sottoscritto sono affidate le conclusioni nel ruolo di Presidente della II Commissione Programmazione e Bilancio del Consiglio Regionale di Basilicata.”

Lo dichiara Luca Braia, consigliere regionale capogruppo Italia Viva – Renew Europe e Presidente della II Commissione Programmazione e Bilancio

