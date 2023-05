Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

Lo ricordiamo come alunno della Scuole Elementari di via Cantisano, nei primi anni 70. Il suo maestro di classe, era Michele Laviola, che spesso lo ricorda unitamente ad altri ragazzi di quella classe. “ Era un ragazzo intelligente e volenteroso, ma anche abbastanza educato – ricorda con piacere il suo maestro, che non lo ha mai dimenticato e che è stato sempre attento nel seguire il suo corso professionale con la carriera di giornalista. Parliamo di Antonio PREZIOSI, nato a Taranto nel 1967, ma cresciuto per diversi anni nella nostra città Pisticci, dove viveva con la sua famiglia, con il padre, carabiniere, che prestava servizio alla allora Caserma dell’Arma di Corso Metaponto, quando il Comandante della Compagnia della nostra città era il Capitano Caracciolo. Proprio a Pisticci, giovanissimo ha quindi frequentato la scuola elementare, prima di trasferirsi con la famiglia a Policoro. PREZIOSI, come è noto, da qualche ora è stato nominato Direttore del TG2 Nazionale, primo lucano a dirigere una importante rete nazionale della RAI. Una nomina prestigiosa la sua. Laureato in Giurisprudenza, sposato con la giornalista Susanna Lemma, volto parecchio noto della RAI, è diventato Giornalista professionista nel 1994, ma già nel 1991, aveva iniziati la sua collaborazione con la emittente nazionale pubblica. Sempre alla Rai , nel 2009 fu nominato direttore di Rai Radio 1 e della testata Giornale Radio. Nel 2015 è diventato corrispondente della Rai da Bruxelles, prima della nomina alla guida di Rai Parlamento. Al neo Direttore del TG2 Nazionale, ANTONIO PREZIOSI, che non ha mai dimenticato le sue origini lucane e soprattutto gli anni della gioventù pisticcese, i complimenti e gli auguri da parte della nostra emittente.

