Gabriella Megale, AU di Sviluppo Basilicata, illustra l’evento in collaborazione con Huawei e M.A.C. dove a bordo di un truck è possibile conoscere le soluzioni innovative applicabili a 360 a tutti i settori

Come coniugare innovazione e tradizione. Due concetti che all’apparenza sembrerebbero antitetici e invece sono il diritto e rovescio della stessa medaglia perchè le nuove tecnologie si applicano ai settori più tradizionali. È questa la vera sfida nell’era del digitale e del green. Tappa lucana del Roadshow 2023 “Digital & green create new value together” del colosso delle comunicazioni Huawei. L’evento è stato organizzato in partnership da Sviluppo Basilicata, Regione Basilicata, Huawei e M.A.C, azienda italiana partner di Huawei, impegnata da sempre su tematiche relative al cambiamento tecnologico e all’innovazione dei servizi informatici per settori retail, istruzione, sanità, smart city e ospitalità. Un truck completamente attrezzato per toccare con mano prodotti e le soluzioni digitali e sostenibili presenti sul mercato. Insomma, un mezzo tradizionale dove respirare aria di innovazione. Gabriella Megale, amministratore di Sviluppo Basilicata, società in house della Regione, ci parla dell’iniziativa.

