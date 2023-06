Condividi subito la notizia

Oggi si celebra la 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐟𝐮𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨, voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo.

Abbiamo il compito di utilizzare questa occasione per condividere un momento di approfondimento sul dovere dell’accoglienza, finalizzato a ottenere processi inclusivi reali anche attraverso una legislazione più efficace.

Con Arci Basilicata e il supporto di Pro Loco Rionero, Arcigay Basilicata, Amnesty International, F.S.T Rionero, C.S. Vultur, Hellas, 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐝𝐢𝐛𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢 per dichiarare pubblicamente da che parte stiamo; per dare voce, attraverso il coinvolgimento, a coloro che, nonostante popolino le strade che abitiamo, non hanno ancora abbastanza spazio per strappare definitivamente il velo della diffidenza e della discriminazione.

La nostra Città è di tutti e la nostra comunità è, da sempre, riconosciuta come una delle più inclusive e accoglienti.

Siamo certi che lo dimostrerà anche 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟓, quando tutti noi saremo chiamati alla partecipazione.

Ringraziamo coloro che contrubuiranno a rendere 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝, 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐚 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐦𝐨.

Viva Rionero, viva tutti voi!



L’Amministrazione Comunale

