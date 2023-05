Condividi subito la notizia

<<Un’Amministrazione ha l’onere e l’onore di occuparsi costantemente di molteplici questioni e sono profondamente convinto che il ruolo di Assessore debba essere svolto con totale e piena dedizione. A causa di nuovi impegni personali sopraggiunti, sento di non poterlo più svolgere nel migliore dei modi, con la dovuta attenzione e il giusto tempo da dedicare.

Per queste motivazioni, nelle scorse ore ho rassegnato le mie dimissioni dall’incarico di Assessore del Comune di Ginosa>>.

Così l’Assessore dimissionario del Comune di Ginosa, Nicola Aricò.

<<Una decisione su cui ho riflettuto molto e difficilissima da prendere – prosegue Aricò – questo viaggio mi ha visto far parte di una squadra di professionisti e amici che ringrazio per il supporto e la collaborazione dimostratemi, ma soprattutto per la dedizione e l’impegno che incessantemente dimostrano. Un lavoro che ciascuno di loro svolge per il territorio e per le comunità che lo vivono. Ogni giorno.

Proprio per questo, sono onorato dell’opportunità, per aver ricoperto questo ruolo e per aver agito nell’interesse delle nostre comunità insieme a tutti loro, assessori e consiglieri. Per quanto mi sarà possibile, continuerò a dare il mio contributo per il percorso e il progetto intrapresi.

Ringrazio il sindaco Vito Parisi per la fiducia riposta sin da subito nei miei confronti e per avermi sempre sostenuto, così come ha fatto l’intera squadra con cui ho avuto l’onore di lavorare>>.

<<Voglio esprimere la mia profonda gratitudine nei confronti di Nicola Aricò per l’apporto, il supporto e la disponibilità forniti finora e per aver creduto nel progetto politico sin dall’inizio – aggiunge il sindaco Vito Parisi – sono certo che la sua preziosa collaborazione, così come avvenuto finora, continuerà a essere fondamentale per l’amministrazione e per l’intera comunità>>.

Hits: 2