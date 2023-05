Condividi subito la notizia

FROSINONE, 17 maggio 2023 – Gli studenti della classe V sezione A dell’istituto comprensivo Michele Granata di Rionero sono stati protagonisti oggi di una edizione speciale del progetto “Eureka! Funziona!” di Federmeccanica. Guidati dai propri insegnanti e dal presidente vicario di Confindustria Basilicata, Margherita Perretti, hanno partecipato alla cerimonia che, per la prima volta, ha coinvolto i piccoli protagonisti provenienti da tutto il Paese e anche studentesse e studenti di licei, istituti tecnici e ITS laziali, riunitisi presso lo Stadio Stirpe di Frosinone per gli “StaDi Generali dell’Orientamento” promossi da Confindustria, alla presenza dei ministri del Lavoro e dell’Istruzione. Si tratta della giornata conclusiva del progetto di orientamento ed educazione all’imprenditorialità, che ogni anno vede coinvolti tutti gli scolari delle scuole elementari e premia i migliori lavori. Il progetto è destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare ed è finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Gli scolari di Rionero hanno realizzato una particolare bicicletta che si muove gonfiando un palloncino che ha vinto la selezione regionale. In Basilicata sono stati coinvolti anche gli studenti degli istituti comprensivi di Brienza, Montescaglioso e Satriano di Lucania.

“Il progetto – ha spiegato il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin – ha l’ambizione di essere una prima palestra “culturale” dove, con grande semplicità e naturalezza, vengono abbattuti stereotipi e distinzioni di genere nei confronti delle materie scientifiche e della loro applicazione, raggiungendo risultati importanti”.

“Oggi è una giornata davvero speciale – ha commentato il presidente vicario Perretti – L’unione di queste due importanti iniziative promosse da Confindustria in un’unica iniziativa conferisce maggiore forza al valore della finalità che si intende perseguire: avvicinare il mondo della scuola a quello dell’impresa, far emergere la propensione al “saper fare” e all’autoimprenditorialità e contribuire a un orientamento maggiormente consapevole nelle scelte che gli studenti sono chiamati a compiere al termine di ogni percorso formativo. In particolare, il progetto “Eureka! Funziona!” permette di far emergere già dalla scuola primaria le capacità dei bambini”. Credo che per tutti sia stata una bellissima esperienza che ha fatto emergere le doti di creatività, progettazione e manualità. Confindustria Basilicata, ogni anno, sostiene convintamente questa bella iniziativa che rappresenta una prima occasione di avvicinamento dei giovanissimi studenti al mondo della produzione”.

