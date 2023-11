Condividi subito la notizia

ANNULLATI GLI EVENTI RELATIVI ALLA GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI PER LA PACE E ALLA COMMEMORAZIONE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA VENTENNALE DELLA STRAGE DI NASSIRIYA.

A seguito del decesso di un 24enne di Sant’Arcangelo in un tragico incidente stradale avvenuto all’alba di questa mattina a Missanello, l’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo e il Comando Legione Carabinieri “Basilicata” hanno annullato gli eventi commemorativi in programma oggi e domani per la Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la Pace e in occasione del 20° anniversario dell’attentato di Nassiriya.

Il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Gen. B. Giancarlo Scafuri, anche a nome di tutti i militari dell’Arma lucana, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane e all’intera comunità santarcangiolese per il grave lutto.

sant'arcangelo: 24enne deceduto, annullati gli eventi relativi alla giornata del ricordo

