La popstar svedese Loreen ha vinto l’Eurovision Song Contest tenutosi a Liverpool con la sua canzone “Tattoo”, in tutte le radio italiane da oggi. È la prima donna in assoluto a portarsi a casa l’ambito premio per la seconda volta (la prima volta fu nel 2012 con la sua hit mondiale, “Euphoria”).

“Tattoo”, che conta 56 milioni di stream raggiunti in pochi giorni, è un brano ammaliante e coinvolgente che sta già scalando le classifiche mondiali digitali (Italia inclusa). Il brano consacra Loreen ancora una volta come star globale, ottenendo l’ovazione della critica.

“E’ una canzone sul battersi per amore. A volte le persone oggi, in accordo al modo in cui viviamo, pensano che l’erba del vicino sia sempre più verde. Penso che abbiamo tutti dimenticato un’importante lezione: che non c’è il buio senza la luce, non c’è amore senza odio. Per sperimentare il sentimento dell’amore, bisogna passare attraverso le tenebre che arrivano con esso” – spiega Loreen a proposito del tema della canzone.

Loreen è nata a Stoccolma nel 1983. Di origini marocchine e berbere, fin dagli esordi Loreen ha incantato il pubblico di tutto il mondo con la sua voce incredibile, la sua multiculturalità, i suoi testi commoventi e la sua poliedricità artistica. Nel 2012 ha vinto l’Eurovision Song Contest con la sua hit “Euphoria”, che ha debuttato alla posizione #1 in 17 Paesi ed è inclusa nell’album “Heal”, che conteneva i singoli di successo “My Heart is Refusing Me”, “Crying Out Your Name”, “We Got the Power”. Sono seguiti vari brani e l’album “Ride” nel 2017. L’artista ha accumulato oltre 400 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Loreen entra ora in un nuovo capitolo musicale con “Tattoo”, entrato nella top50 in oltre 10 mercati musicali nella settimana di uscita, continuando a costruire dei ‘ponti’ tra differenze culturali, credenze e tradizioni. Nell’edizione dell’Eurovision di quest’anno, che l’ha vista trionfare una seconda volta, non sono mancate le sue coreografie, potenti ed emozionanti. “Tattoo” è scritta dallo stesso team dietro alla composizione musicale di “Euphoria”: oltre all’artista, infatti, figurano alla scrittura Jimmy Jansson, Jimmy Thornfeldt, Moa Carlebecker, Peter Brostrom e Thomas G:son.

