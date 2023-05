Condividi subito la notizia

“La crisi pandemica ha evidenziato l’importanza del personale sanitario e socio sanitario per il funzionamento del sistema sanitario lucano. Questi uomini e queste donne hanno lavorato senza sosta durante la pandemia per tutelare la salute della popolazione. Ritengo sia doveroso garantire loro la stabilizzazione affinché possano programmare un futuro a lungo termine”.

Lo afferma la Presidente della Quarta Commissione Consiliare Dina Sileo che continua: ”La Regione Basilicata è stata tra le prime a recepire il documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome sull’applicazione di procedure di stabilizzazione omogenee nei diversi sistemi sanitari regionali. Con delibera 428 del 2022, infatti, la Giunta regionale ha definito i criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale in questione. È inaccettabile, dunque, che i lavoratori siano ancora in attesa di una risposta nonostante un chiaro indirizzo del governo regionale”.

“La stabilizzazione di questo personale – conclude Sileo – rappresenta un atto di giustizia nei confronti di coloro che hanno lavorato in prima linea durante la pandemia, ma anche un investimento sulla qualità del servizio sanitario regionale. È necessario, dunque, che le Aziende Sanitarie agiscano con tempestività. Inoltre, auspico che l’Azienda Sanitaria di Potenza approvi quanto prima il piano dei fabbisogni del personale, atto necessario per garantire prestazioni di livello ai pazienti e per valorizzare le nostre professionalità”.

