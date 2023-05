Condividi subito la notizia

“La ricerca della serenità” è il titolo della personale di pittura di Rosaria Ertico Tricomi, professoressa di lettere in pensione e artista a tutto tondo, passando dalla passione per la scrittura a quella per la pittura, raccontando a colori quello impresso su carta. La mostra sarà inaugurata domani 12 maggio a Potenza presso il Palazzo della cultura alle ore 17 e sarà possibile visitarla fino al prossimo 19 maggio, orario continuato, dalle ore 9 alle 18. La mostra è stata organizzata da Edm artelier, associazione culturale promotrice di eventi dedicati al sociale e all’arte e curata dalla stessa presidente dell’associazione, Emanuela di Mare. Quarantadue le opere selezionate su 400 dipinti che l’autrice ha realizzato. Tutte caratterizzate dalla tecnica olio su tela, dove alla preponderanza dei tratti grigi si notano pennellate di colore, come a voler sottolineare un dettaglio o attirare l’attenzione dello sguardo del visitatore. Tre le sezioni tematiche: quella degli affetti, dove si trova il numero più cospicuo di opere, con ritratti di donne e uomini che hanno segnato la vita della pittrice, come il marito, il padre e l’amato nipote Valerio; la sezione dedicata all’ambiente, dove il motivo ricorrente è il mare con le diverse mareggiate, ma anche alberi, uccelli e altri elementi della natura e infine, un piccolo angolo dedicato al tema del disagio. Un viaggio emozionale che si snoda in 20 anni, dal 2003, quando la passione per il dipinto si è unita a quella per la scrittura. Non solo opere, ma anche versi. Durante l’inaugurazione saranno letti alcuni brani tratti dai libri che la professoressa ha pubblicato in questi anni per restituire un’immagine completa dell’artista, osservatrice attenta della realtà che la circonda, spaziando dai temi sociali a quelli politici ed umani passando per quelli privati. Dalla sua ricca tavolozza, fatta di letture preziose e ricercate, Rosaria Ertico Tricomi sceglie toni forti e decisi per raccontare emotivamente ed emozionalmente ciò che è accaduto ma anche ciò che accade e che va fissato.

