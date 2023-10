Condividi subito la notizia

Sabato 7 ottobre, a conclusione del cartellone degli eventi estivi del Comune di Ginosa intitolato “VertiGinosaeMarina’’ e delle Feste Patronali, Enzo Avitabile e i Bottari porteranno la loro musica travolgente in Piazza IV Novembre.

World music, Canzone Napoletana, Jazz, Fusion, Soul, Funk, Folk: il repertorio di Enzo Avitabile, cantautore, compositore e polistrumentista napoletano, spazia attraverso questi generi. La sua carriera è contraddistinta da importanti collaborazioni con artisti del calibro di James Brown, Tina Turner, Pino Daniele, Franco Battiato e molti altri.

<<Un grande appuntamento con la musica dal vivo, che sigilla il ricco cartellone degli eventi estivi del Comune di Ginosa e che giunge a conclusione delle Feste Patronali di quest’anno, particolarmente sentite e partecipate – dichiara l’Amministrazione Comunale – dopo le emozioni e le suggestioni vissute insieme a Marina di Ginosa in occasione del concerto di Carmen Consoli, siamo felici e orgogliosi di ospitare nuovamente un grande artista e di condividere con tutti questo evento live, gratuito>>.

Enzo Avitabile e i Bottari

Sabato 7 ottobre 2023 – h 21,00

Piazza IV Novembre, Ginosa (TA)

INGRESSO LIBERO

In occasione del concerto gratuito di Enzo Avitabile che si terrà sabato 7 ottobre 2023 in Piazza IV Novembre a Ginosa (TA) si informa che sono stati riservati posti in prima fila per i fan in carrozzina.

Per prenotazioni, è possibile telefonare o scrivere un messaggio whatsapp (dalle 17,00 alle 19,00) al seguente numero: 333 48 94 294.

