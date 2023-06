Condividi subito la notizia

Domenica 11 giugno (ore 21 – ingresso libero) nuovo appuntamento con la musica dal vivo sulla terrazza di Nuvole, il cocktail bar e bistrot del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Il violoncellista e compositore Luca Basile, accompagnato dal producer Domenico Stricchiola, presenterà i brani del suo album d’esordio “Il Viaggio”. In questo progetto solista il musicista tarantino porta a sintesi la sua consolidata maturità artistica e le sue esperienze musicali precedenti (alle spalle tre dischi con il progetto Elegy of Madness), in un lavoro di ampio respiro, appena pubblicato dall’etichetta torinese INRI Classic, prodotto da Arten e distribuito da Universal. Dalle 19 sarà possibile degustare un aperitivo con i cocktail di Nuvole e apprezzare il rinnovato menù proposto dagli chef Andrea Mazzola e Diletta Bagordo. Info e prenotazioni tavoli 3343429268⁣ – nuvole@ilcastellovolante.it.

“Il Viaggio” di Luca Basile comprende tredici “tappe”: tredici tracce che sono altrettante pagine di diario, all’interno di un racconto autobiografico che tesse la sua narrazione esclusivamente strumentale attraverso le note e gli arrangiamenti dell’evocativo violoncello del compositore pugliese. Ogni brano è, in qualche modo, dedicato a un momento particolare della vita o a una sua fase anagrafica, emotiva o esperienziale: la nascita, la crescita, la creazione, il percorso misterioso della nostra soggettività, lungo un cammino singolare e irripetibile, che poi è ciò che chiamiamo “destino”. Questo disco è anche una sorta di autobiografia personale e professionale dell’artista, che narra degli incontri della sua vita; incontri che hanno sempre avuto la musica come sfondo e come nucleo pulsante di ogni scelta compiuta, di ogni esperienza fatta e di ogni scelta effettuata. Narra dell’Oriente, della Cina, degli Emirati Arabi, del cuore dell’Europa; tutti “posti del cuore” di Luca Basile, incrociati durante i suoi concerti in giro per il mondo e fissati, come un indelebile album di fotografie musicali, in questo album. “Il Viaggio” è stato anticipato dal primo singolo estratto, “Acqua”, accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto dal regista e videomaker salentino Eugenio Pranzo. Il singolo è uno degli episodi più lirici dell’LP e ne rappresenta il filo rosso: tra il violoncello solista di Basile, accompagnato da un quartetto d’archi d’eccezione, un elegante arrangiamento di pianoforte e percussioni sinfoniche che dannò un incedere epico alla traccia, Basile tesse una narrazione di stati d’animo interiori in cui la musica classica incontra la contemporanea, il pop, l’organic ambient e la chillout.

Laureato in violoncello al Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, con un Master in “Composizione di colonne sonore” e studente di composizione pop-rock, Basile è costantemente impegnato nella ricerca e nella sperimentazione di questo strumento. Si esibisce sui palchi di mezza Europa, in un importante tour in Cina e all’Expo di Dubai (con il progetto “100 celli”), condividendo il palco con artisti come 2Cellos, Gloria Gaynor, Stromae, Skrillex, Pet Shop Boys e molti altri. Collabora con l’Orchestra Sinfonica di Bari”, diretta dal Maestro Ezio Bosso, con l’attore Enrico Lo Verso nello spettacolo “C’era una volta… la musica“, su musiche di Morricone. Con il suo storico progetto Elegy of Madness ha pubblicato tre cd – “Brave Dreams” (2014), “New Era” (2017) e “Invisible World” (2020) – distribuiti in tutto il mondo da Warner Music, con un notevole successo di pubblico e critica.

