Food & Wine, l’export tra la guerra in Ucraina e i nuovi mercati emergenti. Su questo tema si confronteranno domani 27 giugno 2023, alle ore 12,30, l’Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata Alessandro Galella, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il primo vicepresidente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento Europeo Paolo De Castro. Il dibattito si terrà nel corso dell’evento gratuito on line “AgriFood Summit 2023” organizzato da “Il Sole 24 Ore” e raggiungibile all’indirizzo web https://24oreventi.ilsole24ore.com/evento-agrifood-summit-2023/

