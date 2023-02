Condividi subito la notizia

“Il ministro Adolfo Urso ha dimostrato al Tavolo con Stellantis e con i sindacati una discontinuità rispetto al passato nell’interlocuzione con l’azienda e una forte affermazione del ruolo dell’Italia nel confronto internazionale in tema di automotive. Una politica coraggiosa e attenta ai territori dove insistono gli stabilimenti di produzione delle auto, con una visione di transizione che sia rispettosa dei livelli occupazionali e consenta una riconversione intelligente e oculata”. Lo ha sottolineato il senatore di Fdi

Gianni Rosa. “L’impegno del Ministro sarà quello di tutelare nelle sedi competenti, a Bruxelles e con i partner europei, gli interessi della filiera automotive e quindi dell’occupazione nel nostro Paese. Un’attenzione, questa – ha aggiunto Rosa – che non posso che apprezzare per le ricadute positive sulla produzione presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, che costituisce un faro per l’intera economia lucana”.

