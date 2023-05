Condividi subito la notizia

Il corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica della SSML Nelson Mandela, con sede a Matera, forma dal 2015 Interpreti e Traduttori altamente preparati con competenze in otto lingue straniere, a scelta tra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Arabo, Giapponese e Cinese. La nostra Università è l’unica SSML Italiana e del Sud con il maggior numero di ore nelle discipline linguistiche.

L’Università SSML Nelson Mandela conta più di 100 studenti laureati che, grazie alla preparazione professionale acquisita durante il loro percorso triennale, hanno sin da subito trovato occupazione presso aziende, enti ed istituzioni e/o come traduttori freelance. Altri ancora hanno continuato il loro percorso accademico iscrivendosi alle lauree specialistiche.

Traguardi che gratificano e rendono orgogliosa l’Università SSML Nelson Mandela che permette ai suoi laureati di lavorare in tutto il mondo, ma consente anche a chi vuole, di investire e di far carriera nel nostro territorio, nel nostro Sud.

Ieri, 10 Maggio 2023, presso la sede Universitaria in via Lazazzera di Matera, sono stati presentati i nuovi 05 indirizzi di Studio: Mediazione Linguistica per la Traduzione e l’Interpretariato: presentato dal Prof. Co-Direttore Francesco De Girolamo; Communication and Content Creation Management: presentato dalla Coordinatrice Prof.ssa Mariella Cristalli; Fashion and Luxury Management: presentato dalla Prof.ssa Florelle Murzilli; Management del Turismo e dell’Arte: presentato dalla Coordinatrice Prof.ssa Simona Bonito e Audiovisivo e Gaming: presentato dal Prof. Francesco De Girolamo.

Con i Nuovi Indirizzi di Studio vogliamo ancor di più formare Laureati/Professionisti con ottime conoscenze linguistiche in almeno tre lingue straniere e dare nuove competenze innovative nei settori dell’indirizzo scelto, guardando con molta attenzione al mondo del lavoro e alla rivoluzione digitale e tecnologica in atto. Il domani professionale non può prescindere dalla conoscenza di almeno due/tre lingue straniere ma, la sola conoscenza delle lingue straniere, oggi, non è più sufficiente perché servono anche altre competenze di settori specifici quali: Comunicazione e Marketing, Fashion & Luxury, Turismo, Arte, Audiovisivo, Gaming, Traduzione ed Interpretariato.

Obiettivo della nostra Università è formare quotidianamente professionisti con competenze elevate. Per questo, i nostri piani di studio sono strutturati e prevedono già dal 1 ° anno accademico lo studio delle discipline degli indirizzi con la presenza di un numero elevatissimo di ore nelle discipline linguistiche.

Il nostro percorso Accademico permette ai nostri studenti e futuri professionisti di essere competenti e affermati a livello professionale in ogni ambito lavorativo.

Lo studente è al centro della vita del nostro Campus universitario, attraverso un giusto equilibrio tra identità e partecipazione, tra pratica, laboratori e teoria. Esperienze dirette di interpretariato di conferenza in cabine, progetti di traduzione, laboratori specialistici, tirocinio ed Erasmus+.

Ogni anno accademico si organizzano i Cicli di Career Day, incontri dedicati all’orientamento al lavoro durante i quali viene offerta agli studenti e ai laureati l’opportunità di entrare in contatto con aziende importanti del territorio, nazionali ed internazionali.

L’Università SSML Nelson Mandela di Matera investe sui suoi studenti e sul suo Sud.

