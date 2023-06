Condividi subito la notizia

Lo sport può e deve rappresentare un elemento di crescita per i giovani, ma anche un “presidio” per “affrontare e risolvere le problematiche di integrazione, di contrasto alla violenza, alle dipendenze, al bullismo, in particolare per le fasce della popolazione culturalmente deboli e economicamente in difficoltà”. Sono questi alcuni dei punti inseriti nel convegno sul “Ruolo dello sport nella prevenzione della violenza di genere. Esperienze a confronto”, che si svolgerà a Potenza, venerdì 16 giugno 2023, nel Campus di Macchia Romana (sede ConUnibas, ore 9). Tra i relatori, sarà presente il campione olimpico Pino Maddaloni, il judoka “oro di Scampia” alle Olimpiadi di Sydney, e “portatore di esperienze umane e sportive bellissime, di grande efficacia nella prevenzione della violenza ed emancipazione dei giovani”. Numerose esperienze hanno mostrato come tra gli strumenti più efficaci può essere annoverata la pratica degli sport olimpici della Federazione FIJLKAM – CONI (Judo, la Lotta ed il Karate), ricchi di contenuti tecnici e culturali propri della pratica degli sport olimpici, “aventi enormi potenziali educativi ai fini della gestione dello spazio, del corpo, della forza, a contatto con compagni di allenamento e di gara, superando così difficoltà relazionali propedeutiche all’insorgere di fenomeni di intolleranza e violenza”. L’evento mette quindi a confronto diverse esperienze sportive e umane, per la divulgazione di un modello, quello appunto degli sport Olimpici, fondamentale per affrontare e avviare alla risoluzione molte criticità: saranno presenti esperti di psicologia, di sport, di autodifesa. Quest’ultima verrà trattata sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista tecnico e pratico con una seduta specifica in palestra, a seguito della parte seminariale, nel Centro Universitario Sportivo.

