Ieri 26 giugno 2023 presso la sala consiliare di Marconia MT ha avuto inizio il corso formativo, Autismo: interventi innovativi promosso dall’associazione Globus, odv fondata da Enzo Dell’Isola, da sempre in prima linea nell’ambito della disabilità e dell’autismo e con l’organizzazione impeccabile del CSV Basilicata, nella persona della dott.ssa Milena Tarasco, le attività sono iniziate con i saluti istituzionali da parte del sindaco di Pisticci il dott. Domenico Albano dimostrandosi ancora una volta sensibile a queste tematiche, questo primo incontro ha visto la docenza dell’ottimo pediatra dott. Vito Cilla che ha parlato della Crescita del bambino e dello sviluppo neurofisiologico, soddisfazione a fine lezione da parte di tutti i partecipanti, Il corso di 30 ore si propone di fornire ai partecipanti una preparazione, non solo teorica ma anche pratica, sulla presa in carico di persone con autismo, siano essi minori o adulti, con una particolare attenzione ai diversi contesti di vita, Intende fornire ai partecipanti linee guida e strumenti per riconoscere e intervenire in modo adeguato in situazioni complesse, in cui ad esempio è presente un disturbo del comportamento, conoscendo quanto suggerito dalla clinica e dalla letteratura internazionale.

