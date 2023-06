Condividi subito la notizia

I NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DESTINATI AGLI ENTI LOCALI ,L’obiettivo degli Enti locali è sicuramente quello di favorire lo sviluppo del territorio ottimizzando le risorse disponibili o facendo leva su quelle opportunità che vengono concesse da appositi strumenti finanziari. Operare la scelta giusta non sempre, però, si rivela un esercizio dei più semplici. Ed è per questo che prima di procedere è opportuno poter contare su indicazioni tanto attendibili quanto precise. Le stesse che si propone di fornire il seminario informativo organizzato dalla Provincia di Taranto in collaborazione con “Cassa Depositi e Prestiti (CDP)”.

L’evento, fissato per il prossimo 22 giugno alle ore 10.30 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia del capoluogo ionico, al primo piano del Palazzo del Governo, in via Anfiteatro n. 4, sarà focalizzato sul tema “Strumenti e Opportunità offerti agli Enti Locali dalla CDP per lo sviluppo del Territorio”. Il Seminario ha come finalità quella di offrire una panoramica sugli strumenti finanziari che CDP mette a disposizione di Comuni, Province e Città Metropolitane, con particolare attenzione per il nuovo “Prestito Green” a tasso agevolato, destinato a sostenere investimenti che prevedono impatti ambientali e sociali positivi, nonché per il “Prestito Investimenti Conto Termico”, che punta a favorire la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico sul territorio.

L’incontro del prossimo 22 giugno rappresenta un importante progetto di informazione e formazione sulle nuove opportunità in quanto permette di sviluppare competenze utili ad agevolare il conseguimento degli obiettivi e l’utilizzo delle risorse, nonché di accompagnare la programmazione.

I lavori del Seminario saranno aperti dai saluti istituzionali formulati dal sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, mentre il programma prevede, per “CDP” l’intervento dei rappresentanti di “Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati”, Simona Magliacano, Mariana Liuzzi e di Antonietta Malatesta che illustreranno i contenuti degli strumenti di finanziamento che si intendono presentare.

Hits: 5