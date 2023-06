Condividi subito la notizia

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, fa il suo in bocca al lupo agli studenti materani che da domani saranno impegnati negli esami di maturità. “Da sindaco di Matera, Capitale europea della cultura 2019, voglio fare un grosso “in bocca al lupo” ai tanti ragazzi materani che domani inizieranno i loro esami di maturità. Questo è un anno importante, perché si torna alle prove scritte e orali in presenza, dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia. Non per questo, però, si deve avere un timore particolare di quella che è, oggettivamente, la prima vera prova non solo della propria preparazione e formazione, ma di equilibrio e autonomia nella vita. L’esame di maturità, infatti, è per molti il preludio di un corso di studi universitari, magari fuori sede, durante il quale si va avanti se si è equilibrati e autonomi nello studio e nell’organizzazione della propria vita di tutti i giorni. Ma l’esame di maturità è anche un’apertura al mondo del lavoro, per tanti ragazzi che hanno scelto istituti tecnici professionalizzanti, magari facendo già degli stage sul campo. -prosegue Bennardi- A tutti auguro di realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni, restando sempre con i piedi ben saldi nella realtà, alimentando una coscienza civica e, perché no, anche il desiderio di partecipare attivamente da protagonisti alla vita della propria comunità, come sto facendo io da sindaco di questa meravigliosa città. -conclude il sindaco- Quindi in bocca al lupo ragazzi, il nostro futuro siete voi!”.

Hits: 1