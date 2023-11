Condividi subito la notizia

Il titolare della pasticceria Mirò di Montalbano Jonico, Domenico Lopatriello, conquista il quinto posto al concorso nazionale “Mastro Panettone” di Bari.

Un quinto posto che inorgoglisce e pone le basi per nuove sfide all’insegna dell’arte pasticciera coniugata con i prodotti del territorio.

Per Domenico Lopatriello, titolare della pasticceria “Mirò” di Montalbano Jonico, il concorso “Mastro Panettone”, un vero e proprio campionato italiano di pasticceria svoltosi a Bari, ha rappresentato la conferma dell’abilità del pasticciere jonico e del suo team nel coniugare passione e territorio, gusto e innovazione.

Dopo aver fatto parte del comitato organizzativo del Campionato mondiale di pasticceria, tenutosi alla fiera di Rho, in provincia di Milano, Lopatriello si è cimentato con il “Mastro Panettone”, una kermesse dell’alta pasticceria che ha visto ben 309 maestri pasticceri provenienti da tutta Italia sfidarsi a suon di dolcezze.

“Con il nostro panettone al gusto strudel – ha dichiarato Lopatriello -, particolarmente apprezzato per l’innovazione che abbiamo proposto, siamo riusciti ad entrare in finale, unici tra i lucani partecipanti. Le caratteristiche della nostra proposta? Un impasto scuro al cioccolato fondente, mele semicandite e cannella, uvetta in ammollo nel rum e crema pasticcera nell’impasto. In pratica, uno strudel riportato nel panettone.

Il quinto posto finale ci gratifica e ci riempie di soddisfazione, anche perché il livello era molto alto: aver conseguito questo risultato ci inorgoglisce”.

Lopatriello, però, guarda avanti e, nell’immediato, ha nel mirino il 19 e il 20 novembre, quando, a Napoli, sarà in finale nella fiera “Gustus”, in pratica il campionato mondiale del panettone.

Non solo concorsi, però: per il Natale 2023, infatti, Mirò proporrà due panettoni in edizione limitata e numerata: uno con albicocche del Metapontino, zafferano biologico lucano, cioccolato bianco e polvere d’oro; l’altro con cocco, cioccolato al latte e caramello salato.

“Che dire? Vi aspettiamo a Montalbano Jonico, nella nostra sede di via Marconi. Ne approfitto per segnalare, però, che è prossima anche l’apertura di un temporary store in via Sacro Cuore. Inoltre, abbiamo varie rivendite in alcuni centri limitrofi e in Puglia”.

A Domenico e al suo entourage sono giunti anche i complimenti del sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese e di tutta l’Amministrazione comunale.

news matera potenza domenico lopatriello, conquista il quinto posto al concorso nazionale “mastro panettone” di bari. 1

news matera potenza domenico lopatriello, conquista il quinto posto al concorso nazionale “mastro panettone” di bari. 2

Hits: 13