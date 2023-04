Condividi subito la notizia

Fare buona politica attraverso i social network è possibile? Francesca Arrè, candidata Sindaco della coalizione di centrodestra e moderati del comune di Castellaneta, propone una ricetta moderna e innovativa: “Vi presento i miei” il ciclo di podcast che, episodio dopo episodio, presenta i candidati delle 9 liste a suo sostegno.

L’importanza di dare voce ai candidati per le amministrative del 14 e 15 maggio, è l’obiettivo di una campagna elettorale che promuove l’armonia e il confronto sano con tutti, supporter e cittadini. Una chiacchierata tra compagni di viaggio sulle principali esigenze del paese e il programma della coalizione per i prossimi cinque anni.

Il tutto si svolge in un luogo aperto a tutti, “Casa Castellaneta”, non un comitato chiuso a pochi addetti ai lavori, un laboratorio di progetti concreti e luogo di riferimento per candidati ed elettori.

Gli episodi saranno 9 e sono visibili sui profili social ufficiali di Francesca Arrè e anche sul suo canale YouTube. Un impegno: diffondere informazione e messaggi proattivi attraverso i social network anche dopo l’appuntamento elettorale.

