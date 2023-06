Condividi subito la notizia

Si è concluso questa mattina, a Senise, presso la ex sala consigliare sita nel complesso monumentale della Basilica di San Francesco, con una sobria cerimonia e relativa consegna degli attestati di partecipazione, il corso “Formazione degli anziani all’uso del digitale – Diventare cittadino digitale” frutto di una consolidata collaborazione tra Leonardo, la Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa, particolarmente apprezzata dalla popolazione residente, ha consentito di celebrare la conclusione di un corso che, destinato a 46 cittadini over 65, ha risposto all’esigenza di attenuare il digital divide anagrafico della comunità, riducendo gli ostacoli all’accesso ad internet da parte delle fasce sociali più anziane e contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza e il rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni.

Il corso, articolato su lezioni svolte in circa due settimane, si è tenuto, in ogni sua fase, presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Senise dove i formatori di Leonardo, in collaborazione con i militari, hanno potuto approfondire i seguenti aspetti:

– le competenze di base della cittadinanza digitale;

– l’accesso ai pubblici servizi via internet;

– i rischi digitali e le eventuali contromisure da adottare.

Le attività formative proposte sono state utili ai partecipanti per acquisire nozioni base sul mondo digitale ma, soprattutto, per approcciare, in modo più consapevole, alle seguenti pratiche:

– utilizzare un dispositivo connesso alla rete internet;

– installare e utilizzare le applicazioni accessibili via internet che forniscono servizi;

– riconoscere e difendersi dai rischi riscontrabili nell’uso di sistemi informatici connessi alla rete internet;

– conoscere i diritti e i doveri derivanti dalla “cittadinanza digitale”;

– comunicare attraverso i sistemi fruibili via internet;

– valutare l’affidabilità di una fonte presente sul web.

I partecipanti al corso, individuati attraverso una campagna informativa e, successivamente, suddivisi in classi in base al loro differente livello di preparazione (misurato attraverso un questionario somministrato prima di intraprendere le attività), hanno espresso piena soddisfazione per la qualità delle lezioni, per i contributi di pensiero offerti dai formatori e dai militari dell’Arma e, soprattutto, per le nozioni acquisite su tematiche di forte attualità utili, in particolare, per prevenire le spiacevoli conseguenze di odiosi fenomeni quali le truffe in danno di persone anziane e il furto di dati da sistemi informatici.

La gradita iniziativa si è inserita, a pieno titolo, tra le tante forme di prossimità al cittadino garantite, quotidianamente, dall’operato dell’Arma dei Carabinieri con la volontà di fornire supporto, in via prioritaria, alle c.d. fasce deboli della popolazione le quali devono essere destinatarie di una costante tutela ed attenzione con la finalità di prevenire e reprimere il verificarsi di eventuali fenomeni criminosi.

