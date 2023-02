Condividi subito la notizia

Con grande soddisfazione apprendo la notizia che Pisticci risulta essere tra le tre finaliste del premio Città Italiana dei Giovani (insieme a Napoli e Bergamo).

E’ un risultato fantastico che ci ripaga del duro lavoro fatto nei mesi precedenti e che ancora una volta ci dimostra che la nostra cittadina in quanto a storia, cultura e bellezza può giocarsela alla pari con chiunque.

Ringrazio i Consiglieri Miolla, Grieco e Di Trani che insieme al sottoscritto hanno proposto il progetto, il Sindaco Albano, l’ex Assessore Petracca e il Presidente della IV Commissione Rago per il supporto operativo, il Consiglio Comunale nella sua interezza per l’appoggio politico e infine tutte quelle associazioni e quei cittadini che a vario titolo hanno dato il proprio contributo all’iniziativa.

Dal punto di vista personale non posso negare che sia una doppia soddisfazione, come Consigliere Comunale e come giovane di questa terra, perché mi dà la sensazione di essere rimasto fedele all’impegno preso in campagna elettorale circa la rappresentanza generazionale oltre che la speranza che ci sia ancora una possibilità per un futuro migliore per i giovani di questo territorio.

A questo punto non ci resta che lavorare per dettagliare maggiormente la nostra proposta progettuale così come previsto dalla fase 2 del bando indetto dal Consiglio Nazionale Giovani e dovremo farlo tutti insieme maggioranza, minoranza e cittadini perché questa è la prova che i più grandi traguardi si ottengono solo camminando tutti nella stessa direzione.

