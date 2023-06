Condividi subito la notizia

Ha preso il via nella giornata di ieri la serie di sopralluoghi programmata dal presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, negli Istituti e nei Licei che, ospitati negli immobili che fanno parte del patrimonio dell’Ente, sono stati o saranno oggetto di importanti interventi di riqualificazione.

L’iniziativa dimostra una volta di più la grande attenzione che l’Amministrazione provinciale riserva al settore dell’edilizia scolastica attraverso l’esecuzione di opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza, opere che il presidente Melucci ha inteso valutare personalmente recandosi nelle sedi scolastiche interessate con il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, arch. Pantaleo De Finis, ed il funzionario dell’Ente, geometra Lido Calò.

La prima scuola ad esser visitata è stata quella del Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria, dove recentemente sono stati effettuati importanti interventi che hanno riguardato le facciate esterne della palestra (per questi lavori sono stati utilizzati i fondi derivanti da compensazioni ambientali) e l’impermeabilizzazione del tetto dello stesso locale (con risorse di bilancio). Un sincero apprezzamento per le iniziative fin qui adottate dall’Amministrazione provinciale Melucci è stato espresso dalla dirigente scolastica del “De Sanctis-Galilei”, la prof.ssa Maria Maddalena De Maglie, che ha sottolineato il deciso cambio di passo rispetto al passato, plaudendo in tal modo ad un nuovo corso caratterizzato dalla maggiore disponibilità dell’Ente ad ascoltare e risolvere tempestivamente le esigenze che vengono prospettate. Inoltre, riscontri molto positivi sta facendo registrare l’istituzione del “numero verde” a cui gli stessi dirigenti scolastici possono fare riferimento per richiedere interventi e la possibilità di eseguire anticipatamente piccoli lavori di manutenzione o riparazione per poi richiedere alla Provincia il rimborso della spesa sostenuta.

E sempre a Manduria (nel corso del sopralluogo il presidente Melucci è stato affiancato dal primo cittadino del Comune messapico, Gregorio Pecoraro), grande ringraziamento per l’impegno profuso e per le attività svolte dall’Ente Provincia a favore della comunità scolastica è stato manifestato anche dalla prof.ssa Pierangela Scialpi, dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi”. I lavori effettuati in questa sede hanno riguardato la palestra, che è stata interamente ristrutturata, i bagni, gli infissi ed i cancelli che sono stati oggetto di manutenzione.

L’ultima sede scolastica visitata è stata quella del Liceo Artistico “Calò” di Grottaglie, dove il presidente Melucci ha incontrato la dirigente Brigida Sforza per fare il punto della situazione sugli interventi portati a termine (adeguamento alla normativa antincendio ed opere strutturali per favorire l’accessibilità) e su quelli che sono stati programmati (l’installazione di un impianto elevatore).

“La visita odierna nelle tre sedi scolastiche – ha dichiarato il presidente Melucci- è solo la prima di quelle che l’Amministrazione che presiedo ha preventivato. Nelle prossime settimane ci saranno altri sopralluoghi. Saranno svolti in diverse zone del territorio, anche perché è importante verificare il rispetto del cronoprogramma degli interventi che abbiamo stilato nell’ambito del vasto piano di riqualificazione di tutti gli immobili che ricadono sotto la competenza dell’Ente. Un Ente che ha come priorità mantenere sempre alto il livello di attenzione verso le esigenze del mondo scolastico.”

Taranto 7 Giugno 2023

Hits: 7