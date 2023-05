Condividi subito la notizia

Venerdì 5 maggio a Galatone, in provincia di Lecce, appuntamento con l’ottava edizione del concerto di beneficenza “Musica Noscia“. La manifestazione organizzata dall’associazione Musica Noscia in collaborazione con Caffetteria Mirò, Open Your Mind, Prima Classe Organizzation, Collettivo Sbam con il patrocinio del Comune di Galatone è coordinata dal musicista e cantante Luigi Bruno, leader dei Muffx, fondatore della IllSun Records e direttore artistico della Sagra del Diavolo.

Dalle 19 la serata prenderà il via nel centro storico di Galatone con la musica itinerante della Stamu street band. Dalle 21:30 sul palco di Piazza Sant’Antonio, Luigi Bruno e la Mediterranean Psychedelic Orkestra, con la partecipazione di alcuni tra i migliori artisti del panorama salentino, proporranno una ricca e variegata scaletta con rivisitazioni di pezzi tradizionali salentini, ritmi in levare, world e folk music e alcuni brani inediti. Tra gli ospiti Claudio Cavallo Giagnotti dei Mascarimirì, Nandu Popu dei Sud Sound System, Antonio Castrignanò, Claudio Prima della Bandadriatica, le Sorelle Gaballo, Giancarlo Dell’Anna, Edoardo Zimba, Puccia degli Apres La Classe, Giancarlo Paglialunga, Valentina Grande, Franco Chirivì e Gabriele Blandini. La Mediterranean Psychedelic Orkestra, diretta e guidata da Luigi Bruno (chitarra e voce), è composta da Michele Russo (chitarra), Atraz (batteria), Max Però (organetto), Marco Giaffreda (percussioni), Andrea Rizzo (basso), Marco Rollo (tastiere), Emanuele Calvosa (tromba), Gianluca Ria (trombone), Maximiliam Guido (sax), Ylenia Giaffreda (violino), Francesco Kimbo De Donatis (tamburello) e Gianluca De Mitri (tamburello). Le ballerine saranno Sara Albano e Serena Bologna.

Il ricavato della serata sarà devoluto al Progetto farmaco sospeso, all’acquisto di Buoni alimentari a sostegno delle famiglie del territorio, all’Anffas – Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale di Galatone, al “Dinamiko Village” dei Portatori Sani di Sorrisi. Sostegno acnhe a “Lo spazio benessere a sua immagine” di Don Gianni Mattia che si trova all’ingresso del Polo Oncologico di Lecce e all’associazione Cuori e Mani aperte verso chi soffre che grazie all’esperienza della responsabile Elena Olgiati, garantisce trattamenti di bellezza per le pazienti oncologiche. Quest’anno Musica Noscia si arricchisce dell’importante collaborazione con “Galatonesi a raccolta” che si occupa di ripulire il territorio dalle discariche abusive e che aiuterà, durante la serata, a tenere pulita piazza Sant’Antonio. Parte del ricavato, infine sarà usato per l’acquisto di 100 ulivi donati a chi vorrà prendersi cura di un albero come simbolo di rinascita del Salento dalla xylella.

