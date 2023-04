Condividi subito la notizia

L’Università del Salento è uno dei dieci Atenei italiani a sostenere l’iniziativa “Un weekend per la Terra”, campagna nazionale di mobilitazione lanciata dall’associazione “Plastic Free Odv Onlus” in programma i prossimi 22 e 23 aprile 2023: con oltre 300 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia e più di 25mila volontari in campo, si punta a rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti dispersi in spazi pubblici. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in Senato nell’ambito del programma nazionale degli eventi di festeggiamento della “Giornata mondiale della Terra” (Earth Day) del 22 aprile, conta a oggi 16 iniziative nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto ed è sostenuta, oltre che da UniSalento, anche dall’Università di Pavia, l’Università del Piemonte Orientale, l’Istituto Universitario Salesiano di Torino dell’Università Pontificia Salesiana, la LUMSA di Roma, l’Università degli Studi Internazionali di Roma, l’Università di Urbino “Carlo Bo”, l’Università di Chieti/Pescara “Gabriele D’Annunzio”, l’Università della Calabria e l’Università di Bari “Aldo Moro”.

«L’associazione Plastic Free – anche con l’iniziativa del prossimo weekend – mira a informare e sensibilizzare il pubblico sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, e questa è una sfida su cui impegnarsi quotidianamente in prima persona», sottolinea il professor Massimo Monteduro, Delegato del Rettore alla Sostenibilità, «Come Ateneo abbiamo da tempo avviato misure per una strategia plastic free, quindi per noi è stato naturale offrire il massimo sostegno alla campagna nazionale, portandola all’attenzione della comunità accademica e territoriale, divulgando gli appuntamenti e stimolando gli studenti, i docenti e il personale UniSalento a mobilitarsi per divenire protagonisti, nei diversi luoghi interessati, dei vari eventi (cleanup e passeggiate ecologiche). Una rappresentanza della nostra comunità di Ateneo sarà presente alle iniziative programmate a Lecce, presso la Darsena di San Cataldo, e a Gallipoli, presso il Lido San Giovanni: muniti di guanti, ci uniremo agli altri volontari e raccoglieremo i rifiuti di plastica abbandonati che, a cura di Plastic Free, saranno poi conferiti nel rispetto delle competenze degli enti pubblici interessati e in sinergia con essi. Invitiamo tutte e tutti alla massima partecipazione: l’Earth Day è la festa di ciascuno di noi».

Nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto sono previsti, a oggi, i seguenti appuntamenti:

sabato 22 aprile:

Alessano (CleanUp, Insediamento Rupestre Macurano, ore 9);

Castro (CleanUp, Parco delle Querce, ore 9.30);

Lecce (CleanUp, Darsena San Cataldo, ore 10);

Carovigno (Passeggiata ecologica, Torre Santa Sabina via Lago di Lesina, ore 15.30);

domenica 23 aprile:

Avetrana (CleanUp, contrada Modunato, ore 9);

Calimera (Raccolta Mozziconi, Piazza del Sole, ore 9);

Cutrofiano (CleanUp, Masseria L’Astore, ore 9);

Gallipoli (CleanUp, Lido San Giovanni, ore 9);

Manduria (CleanUp, San Pietro in Bevagna, ore 9);

Presicce-Acquarica (CleanUp, Piazza delle regioni, ore 9);

Ugento (CleanUp, Corso Annibale, ore 9);

Fasano (CleanUp, Litoranea Savelletri-Torre Canne Lido Verdemare, ore 9.30);

San Michele Salentino (Passeggiata ecologica, Parco Augelluzzi, ore 9.30);

Cannole (CleanUp, Parcheggio Masseria Torcito, ore 10);

Mottola (CleanUp, Contrada Santa Caterina, ore 10);

Santa Cesarea Terme (Passeggiata ecologica, Spiaggetta di Porto Miggiano, ore 15).

Per partecipare agli eventi come volontari, per la pulizia o per la passeggiata ecologica, occorre semplicemente collegarsi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi, scegliere l’evento al quale si intende partecipare e cliccare su “Partecipa”.

Lecce, 19 aprile 2023

