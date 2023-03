Condividi subito la notizia

“Il Patto per La Terza Età approvato dal Parlamento è un risultato molto importante per l’assetto sociale e per il futuro della nostra Nazione. Gli anziani, infatti, rappresentano il cuore stesso della società e prendersi cura di loro impedendo la loro marginalizzazione, significa avere cura di tutti noi. Il governo Meloni ha assunto con responsabilità questo impegno e lavorerà velocemente per dare concreta attuazione a questa riforma, sia lavorando sui decreti delegati sia individuando le risorse necessarie”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.

