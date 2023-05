Condividi subito la notizia

“L’industria automobilistica è uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio. In particolare, l’impianto produttivo di Stellantis a Melfi rappresenta una realtà strategica per l’intera regione poiché garantisce occupazione a migliaia di lavoratori diretti e indiretti”.

Lo dichiara la Presidente della Quarta Commissione, Dina Sileo, che continua: “Le conseguenze di una riduzione del personale si ripercuoterebbero non solo sui lavoratori e sulle loro famiglie, ma anche sull’intera economia locale e regionale.

In questo contesto, è importante che le istituzioni tutte, insieme alle parti sociali, lavorino insieme per trovare soluzioni efficaci al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la competitività dell’impianto produttivo di Melfi. Occorre creare un clima di dialogo e collaborazione tra tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di individuare le strategie più adatte per rilanciare l’attività produttiva e salvaguardare le professionalità acquisite dai lavoratori. Siamo tutti consapevoli che la situazione attuale è complessa e delicata. L’industria automobilistica sta vivendo una trasformazione importante e dobbiamo essere pronti ad affrontarla.

La conversione del settore automotive in elettrico potrebbe rappresentare un’opportunità per il nostro territorio, in quanto offre la possibilità di sviluppare nuove competenze e conoscenze tecnologiche. Tuttavia, bisogna considerare i rischi legati alla dipendenza della componentistica da altri mercati, fattore che può penalizzare la competitività dell’industria italiana e creare contrazioni dell’intera filiera”.

“È necessario – conclude Sileo – che le istituzioni sostengano il principio della neutralità nella transizione, in modo che nessun lavoratore e nessuna azienda siano penalizzati nella transizione dal motore a combustione interna al motore elettrico. Occorre, inoltre, adottare politiche di sostegno alla riconversione dei lavoratori e delle imprese che rischiano di subire le conseguenze negative della transizione. Infine, è importante sottolineare il ruolo strategico dell’hub dell’idrogeno per rilanciare l’area industriale di Melfi. L’uso dell’idrogeno come fonte di energia per i veicoli rappresenta un’opportunità importante per l’economia lucana e per tutto il territorio”.

