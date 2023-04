Condividi subito la notizia

“Complimenti al Picerno e al Potenza che domenica prossima si affronteranno nei playoff di serie C. Un traguardo che premia il coraggio e l’impegno agonistico dei nostri calciatori e porta in alto i colori della Basilicata calcistica. Plauso anche alle società per gli sforzi compiuti nel mettere in piedi squadre altamente competitive, con l’auspicio che siano centrati obiettivi sempre più prestigiosi”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

…

