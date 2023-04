Condividi subito la notizia

Sono 9 le aziende aderenti a Confapi Matera che sono state premiate ieri dal Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Michele Somma, nel corso di un’affollatissima cerimonia in cui sono stati consegnati i riconoscimenti della seconda edizione del bando camerale.

Diverse le categorie in cui si sono distinte le imprese di Confapi e diversi i settori merceologici di appartenenza, a dimostrazione di un tessuto imprenditoriale più che mai vivo e competitivo a tutti i livelli, nazionali e internazionali.

Per la categoria Impresa Storica Longeva il premio è andato a Abitare Canario di Matera (Arredi e Design), l’azienda più longeva tra le premiate con i suoi 71 anni di attività, e a Rad Colaianni di Matera (Autoriparazione e Meccatronica).

Per la categoria Progresso Economico sono state premiate Coparm di Ferrandina (Impianti Trattamento Rifiuti) e Laminbord di Matera (Industria del Mobile).

L’assegnazione speciale Internazionalizzazione è andata Bontà Lucane di Matera (Prodotti da Forno); quella per l’Innovazione Digitale a ben 3 imprese materane: RF Group (Industria del Mobile), Sacel (Automazione Industriale) e Bema Hotel Sant’Angelo (Albergo); dulcis in fundo per l’Imprenditoria Femminile è stato premiato l’Hotel degli Ulivi di Ferrandina (Albergo).

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, per l’entusiasmo con cui le aziende hanno partecipato, consolidando un rapporto di fidelizzazione con l’Associazione che è tipico delle piccole e medie imprese e del sistema Confapi. Un ringraziamento va alla Camera di Commercio della Basilicata, al Presidente Somma, al Segretario Generale Suglia, alla dottoressa Di Lena per il lavoro svolto e l’opportunità concessa.

