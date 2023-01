Condividi subito la notizia

Mario De Luca, cittadino residente a Pisticci Scalo, ha inoltrato ieri una PEC al Comune di Pisticci.

“In sintesi la richiesta fatta al sig. Sindaco è quella di verificare se è conforme asfaltare solo parzialmente una strada comunale che è stata soggetta a lavori di riqualificazione.

Si precisa che la preoccupazione è alta anche perché quasi tutto l’ex QR Snam è in una fase di ristrutturazione

La strada in oggetto è stata interessata ad una viabilità di cantiere con mezzi pesanti per un lungo periodo. Con l’esecuzione di tali lavori la strada assieme ai cordoli, tombini, prati e pozzetti sono stati distrutti.

I lavori iniziati venerdì scorso per il ripristino della sede stradale è parziale e non interessa tutta la zona della palazzina in oggetto.”

Mario De Luca

La pec

Hits: 16

Correlati