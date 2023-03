Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI. Un nuovo professionista della nostra città, da qualche giorno fa parte, come socio onorario, del registro dei soci dei CAVALIERI DI NOSTRA SIGNORA DEL CASALE. Il Consiglio Direttivo infatti, nella seduta dello scorso 16 marzo 2023, , con verbale numero 42, su specifica proposta del Cavalier Giuseppe Quinto, meglio conosciuto come Richman, con voto unanime, ha nominato come Socio Onorario il nostro professionista concittadino dr. Tommaso Romeo, con la seguente motivazione: “ Per l’attenzione con cui ha seguito le vicende sociali della Comunità Pisticcese e per la cura con la quale ha affiancato , consigliato e sostenuto le vicende legate alla ASD Cavalieri di Nostra Signora del Casale , con il comune obiettivo di mantenere elevata la memoria storica e la tradizione equestre nel Comune di Pisticci, legate indissolubilmente alla scorta del Carro Trionfale del suo Patrono San Rocco”. Il Dr. Tommaso , che da diversi anni è anche sanitario della Guardia Medica pisticcese, si è detto onorato della nomina ed ha ringraziato il presidente della storica associazione, la signora Maria Paola Santoro e il Cavalier Giuseppe Quinto che ha proposto la sua nomina.

