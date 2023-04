Condividi subito la notizia

Come Consenso Civico preferiamo parlare solo dei temi di cui ci siamo occupati in maniera diretta in poco più di un anno di Assessorato.

Sociale e Sport…..

SOCIALE:

1)Settore sprovvisto di una sua Dirigenza almeno fino al 31.12.2023 ( visto il Decreto di Proroga della dirigenza ad interim);

2)Parliamo di unire le comunità e poi viene cestinata l’idea di costituire un Fondo per la mobilità giovanile che avrebbe permesso agli under 21 di viaggiare gratuitamente da Pisticci scalo / Pisticci / Marconia;

3)Cestinata la costruzione di un campetto in terra battuta nel Rione periferico di Marconia, precisamente nel rione Camerino;

4)Cestinata la realizzazione del progetto SAI per l’accoglienza di minori non accompagnati;

5)Mancata istituzione di una rete di aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà, colloqui e iter avviato in contemporanea al comune di Pomarico ma a Pisticci bloccato all’origine mentre a Pomarico da quasi un anno il progetto sta aiutando e non poco i nuclei familiari davvero in difficoltà!!!

6)Mediateca di Pisticci scalo non presa in considerazione per finalità sociali di quartiere troppo trascurato da anni sotto tutti i punti di vista;

7)Nessuna prospettiva e nessun progetto sociale da realizzarsi in un altra realtà abbandonata a se stessa!Tinchi, parlavamo di piazzetta o parco giochi, sorprende non trovare ne l’una ne l’altro!!!

SPORT:

1)Scomparso il campo da tennis omologato FIT a Marconia;

2)Scomparso il campetto di street basket da costruire a Marconia nei pressi di Piazza della Vittoria o nei pressi della Piazza del Mercato Coperto;

3)Scoparsa la piccola pista di enduro da realizzarsi nell’area abbandonata del campo sportivo G.Michetti;

4)Scomparsa la realizzazione di campetti di beach volley ( uno a pisticci e uno a Marconia )

Sulla scorta di quanto detto e ben comprendendo tutti gli impegni istituzionali che gravano sulla persona del Sindaco, invitiamo il Sindaco Albano a non aspettare altro tempo, il sociale e lo sport possono sembrare aspetti secondari in una comunità, ma in questo periodo storico ed in particolare nelle nostre comunità sono temi che non possono vedersi privati dell’assessore e di un Dirigente che si dedichino full time a questi temi tanto delicati e a noi molto cari!!!

Come forza politica, Consenso Civico siamo rimasti inascoltati sia nella stesura del DUP sia nella stesura dello SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023.

Il Mio appello va alle altre tre forze politiche rimaste a governare il Nostro Comune, le invito a concentrarsi di più sul futuro di questa comunità e non a concentrarsi su come far fuori chi ha volontà di fare qualcosa per questo territorio.

Mi auguro quanto prima che le tre forze di maggioranza rimaste possano trovare al più presto una quadra e possano ritornare ad occuparsi delle problematiche del nostro territorio senza tattiche e tatticismi, per il periodo in cui siamo stati chiamati noi a farlo, pensiamo, anzi siamo certi di non aver lasciato indietro nessun e di aver ridato voce a tutti quei cittadini che avevano perso la fiducia nelle istituzioni. Non ci interessa chi sarà il nuovo assessore chiamato a ricoprire questa carica ma ci interessa che nel farlo metta la stessa passione, lo stesso attaccamento,la stessa grinta e la stessa disponibilità che noi abbiamo dedicato ai nostri cittadini nel periodo in cui ci è stato permesso di amministrare.

