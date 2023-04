Condividi subito la notizia

Mentre Conte invoca un referendum, che non si può fare, per interrompere l’invio di armi all’Ucraina, Valerio Federico di +EUROPA con un APPELLO chiede che Unione europea e Italia accelerino il sostegno militare ai resistenti per rendere possibile la liberazione dei territori occupati.

L’UE ad oggi ha investito meno della metà dei soli Stati Uniti in forniture militari a Kiev.

La resistenza ucraina va sostenuta di più e presto.

L’APPELLO è stato firmato, tra gli altri, da Vittorio Emanuele Parsi, da giornalisti, fotoreporter e analisti militari, da esponenti di Italia Viva, Partito Democratico, Azione, LDE

LEGGI E FIRMA L’APPELLO per un maggiore e urgente sostegno militare all’Ucraina da parte di Unione europea e Italia

https://chng.it/mtj6RMqT6n

