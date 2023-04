Condividi subito la notizia

Si è svolto ieri, presso l’assessorato regionale all’Ambiente, un incontro incentrato sul progetto “Magna Grecia”, finanziato con le risorse Fsc per un importo di 4.738.000 euro.

Presenti l’assessore Cosimo Latronico, il direttore generale Roberto Tricomi, la funzionaria Anna Abate, la Soprintendente regionale Luigina Tomay con il suo staff tecnico e il rup del progetto Marco Tataranno, l’incontro ha avuto l’obiettivo di confrontarsi sullo stato di attuazione del progetto e in particolare sugli interventi che compongono la campagna di nuovi scavi per i siti minori nell’area dei Comuni aderenti al progetto.

“Con il progetto Magna Grecia, prezioso progetto culturale integrato – ha detto Latronico – si mobilita una rete di portatori pubblici e privati per valorizzare e rifunzionalizzare un tessuto storico culturale di un ambito di paesaggio, identificato come Ambito G “La pianura e i terrazzi della costa ionica” nel Piano paesaggistico regionale, importantissimo per l’identità regionale

La proposta progettuale agisce, infatti, su un ambito – prosegue Latronico – i cui paesaggi culturali si legano ai concetti di incontro e scambio tra popolazioni storicamente avvenuti e sviluppatisi e che restano, oggi, patrimonio delle comunità regionali.

E’ sul patrimonio archeologico del Metapontino, sul riconoscimento del patrimonio della Riforma Agraria come bene culturale, sulla rivitalizzazione dei borghi, in stretto legame con la tutela del capitale naturale ricchissimo nell’ambito, che si è ipotizzata la preparazione di ulteriori progetti condivisi tra Regione e Soprintendenza da poter candidare alla nuova programmazione europea e regionale e si è ribadita l’importanza di proseguire e intensificare la co-pianificazione paesaggistica intrapresa da Regione e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata”.

