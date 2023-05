Condividi subito la notizia

Si terrà sabato 6 maggio, alle 11, l’intitolazione della Camera del Lavoro di Rotonda (rione Pietro Nenni) a Giuseppina Raimondo, dirigente Flai Cgil nell’area del Mercure, a un anno dalla sua scomparsa. “A Giuseppina, andata via all’età di 61 anni, un riconoscimento per il costante impegno profuso nell’organizzazione sindacale e la lunga militanza”, afferma il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito, che sarà presente alla cerimonia. Per l’occasione verranno consegnate alla madre e al figlio le targhe in memoria di Giuseppina e di quanto fatto per il sindacato e i lavoratori e le lavoratrici del settore agricolo e forestale in un territorio che vive tutte le difficoltà delle aree interne.

Potenza, 4 maggio 2023

Hits: 0