Condividi subito la notizia

Venerdì 5 maggio, alle ore 17, a Ferrandina, si terrà un convegno su industria e lavoro in Valbasento, promosso dal locale circolo del PD. L’iniziativa ha come obiettivo quello di accendere i riflettori sulla prima storica area industriale della Basilicata, sulle sue prospettive sulle azioni di rilancio produttivo ed occupazionale. I processi di transizione energetica ed ecologica, le politiche attive, le infrastrutture, necessitano di un protagonismo dei territori. Il convegno vedrà la partecipazione delle organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, di Confindustria e le conclusioni saranno affidate all’ex ministro del lavoro e attuale componente della commissione attività produttive della camera, On. Andrea Orlando.

Hits: 4