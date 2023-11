Incidente stradale a Missanello (Pz). Morto un 25enne.

Condividi subito la notizia

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti oggi alle ore 06:30 circa a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla SS 598, al Km 73, nei pressi del comune di Missanello. L’intervento è stato effettuato dal personale in servizio presso il distaccamento VV.F. di Villa d’Agri.

Una Fiat Panda, guidata da un giovane di 25 anni, si è ribaltata per cause attualmente in corso di accertamento. Purtroppo, il giovane è deceduto a seguito dell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto all’estrazione del conducente incastrato nell’automobile, utilizzando cesoie e divaricatori, e alla messa in sicurezza del veicolo al fine di prevenire il rischio di incendi. Hanno inoltre fornito assistenza durante le operazioni di rimozione del veicolo incidentato.

A causa dell’accaduto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Il Comando di Potenza ha dispiegato sul luogo dell’incidente un’autopompa e un fuoristrada, impiegando complessivamente cinque unità.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri, il personale del 118 con un’ambulanza e Anas.

