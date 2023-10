Condividi subito la notizia

Al Comune di Pisticci c’è crisi politica.

Il Sindaco è stato lasciato solo dalla sua maggioranza e il consiglio comunale è andato deserto.

Già qualche giorno fa avevamo detto che il primo cittadino era sotto ricatto politico e, nonostante le smentite, ieri è arrivata la conferma a quanto da noi sostenuto.

L’irresponsabilità politica di un cartello elettorale sta facendo danni enormi all’intera collettività.

Ieri in Consiglio abbiamo assistito a una delle più brutte pagine della politica pisticcese.

L’ immagine del Sindaco seduto da solo nei banchi dell’aula è stato il segno plastico del fallimento della sua esperienza amministrativa.

La sua maggioranza ha mostrato incapacità e irresponsabilità in un momento delicato per il futuro della comunità pisticcese.

Quando si hanno troppe cambiali elettorali da pagare e non si riesce a onorare i debiti contratti, l’unico modo per mostrare dignità è “portare i libri in tribunale” e rassegnare le dimissioni.

I Consiglieri comunali

Giuseppe Miolla

Vito Anio Di Trani

Pasquale Domenico Grieco

