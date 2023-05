Condividi subito la notizia

Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e dell’elenco annuale 2023 e il bilancio di previsione 2023.

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini nella sua relazione sul Piano ha raggruppato gli investimenti in macro aree:

1) Beni culturali:

– 2023: Abbattimento Barriere architettoniche biblioteca ( € 500.000 e Grotta del Cuoco € 178.000)

– 2024-2025 circa 5 milioni di Euro per l’ex Macello, ex Omni e restauro di Palazzo Ducale

2) Ambiente e salvaguardia del territorio

– 2023 :Circa € 7.557.000 Ortolini 1 stralcio ( € 1.300.000), Villa Carmine ( € 730.000) Distribuzione acque depurate ( € 5.327.000);

– 2024-2025 Circa € 8.250.000: Ortolini 2° stralcio ( € 1.300.00), Villa Carmine 2° lotto ( € 300.000), Via delle Arti e Via Fullone ( € 4.800.00) Villa Garibaldi ( € 2.000.000) Sistema fognario centro storico (€ 200.000)

3) Transizione Energetica:

2023 € 560.000: Ampliamenti pubblica Illuminazione ( € 100.000), Efficientamento energetico patrimonio ( € 260.000,00 PNNR), Efficientamento energetico patrimonio € 200,000 ( avanzo)

2024-2025: € 430.000 : Efficientamento energetico patrimonio ( € 130.000,00 PNNR) Comunità Energetiche ( € 300.000)

4) Manutenzione del Patrimonio e viabilità

2023 € 2.133.000: € 533.0000 Manutenzione Strade ( Accordo Quadro 75.000 +devoluzione mutuo), Viabilità Cupa A € 1.600.000

2024-2025 € 6.662.000: € 50.0000 Manutenzione Strade, Strade di Piano San Paolo e Giuliani A-B (€ 320.000), Cavalcaferrovia manutenzione straordinaria ( € 1042.524.81), Via Guicciardini ( € 800.000), Via dei Pini e ponte stradale ( € 2.000.000), Cupa B € 1.600.00, Pista Ciclabile Via Guglielmi (€ 800.000);

5) Rigenerazione Urbana e sistemazione quartieri:

2023 Piazza Sanità ( € 2.750.000 PNNR)

2024-2025 € 10.600.000: sistemazione area mercatale € 6.000.000, comprensorio C5 € 3.200.000, Allargamento Via del Tocco € 300.000, Park & Ride CUPA € 600.000

6) Scuola:

2023 Palestra Marconi € 100.000,00

2024-2025 circa € 5.097.000, ( Efficientamento Collodi e Montalcini, ristrutturazione Amedeo d’Aosta ( € 3.117.000), Scuola Olindo Ruggeri ( € 800.000):

7) Sport

2023 € 9.950.000: ( Pergolo 1° lotto, mutuo, 4.500000, secondo lotto PNNR € 2.700.00, Palazzetto € 2.700.000,00 Bando Ministero+Giochi del Mediterraneo).

“Le maggiori energie – ha evidenziato l’Assessore ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini – sono investite nell’area della rigenerazione urbana e della sistemazione dei quartieri, a seguire lo sport e la tutela dell’ambiente e del territorio. Gli interventi ricompresi nel 2023 rivestono tutti priorità massima, trattandosi di opere rientranti in programmi già finanziati con fondi regionali, statali o comunitari e fra questi hanno una ulteriore priorità quelli finanziati dal PNRR. Il piano si basa su un parco progetti molto importante nel quale abbiamo trasfuso la nostra visione. Dotare il nostro Comune di un parco progetti significa renderlo più competitivo rispetto ad altri enti locali e pronto ad accogliere opportunità di finanziamento, come è avvenuto in questi anni, significa far crescere la città, pensare la Martina del futuro sempre più a misura di bambino, aperta, accogliente ed europea. E’ questa la visione a cui continuiamo a lavorare insieme alla maggioranza che ringrazio per il contributo prezioso dato all’elaborazione del piano e per l’approvazione”.

Contestualmente al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, il Consiglio ha approvato il Bilancio di previsione.

“E’ un bilancio solido e non in disavanzo, con una visione di futuro – ha spiegato durante la sua relazione in Consiglio l’Assessore al Bilancio Anna Lasorte – che riserva una particolare attenzione alle giovani generazioni. Per fare ciò abbiamo bisogno di mettere in atto una corretta e leale collaborazione reciproca tra i cittadini e l’Amministrazione, riteniamo che solo mettendo in rete le forze e le energie si possa essere capaci di generare nuove partecipazioni e costruire il benessere della comunità locale. Collaborazione intesa come rispetto del bene pubblico in senso ampio e non solo in senso contabile. Abbiamo dovuto ritoccare le tariffe della Tari per adeguarle ai maggiori costi proposti dall’ARERA, lasciando invariate le agevolazioni da concedere alle famiglie meno abbienti. Continuiamo a garantire i servizi a domanda individuale con la consueta attenzione verso le aree di disagio: infanzia, minori a rischio, disabilità, anziani, soggetti a rischio esclusione sociale. Nello specifico trasporti, mense scolastiche, parcheggi, asili nido, pasti a domicilio e assistenza domiciliare. Restano invariate l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef e l’Imu”.

