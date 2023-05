Condividi subito la notizia

Dopo aver constatato il grande successo dell’iniziativa e l’altissima adesione da parte di migliaia di cittadini di tutti gli undici comuni coinvolti, il Presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, annuncia: “La nostra iniziativa di sostegno economico, all’interno di un periodo caratterizzato dalla crisi energetica e da tante difficoltà, è stata accolta con grande entusiasmo da parte di tutte le nostre Comunità . Per questa ragione voglio ringraziare gli uffici per lo splendido lavoro svolto fino a questo momento: i cittadini hanno potuto presentare le domande in tranquillità e senza particolari disservizi.

Voglio ringraziare, inoltre, i colleghi Sindaci per il supporto dimostrato in questa fase.

Considerato l’elevato numero di domande che registriamo ancora in queste ore, dopo aver ascoltato le richieste delle parti sociali, abbiamo deciso di concedere 7 giorni di proroga per consentire, a chi non l’avesse ancora fatto, di presentare l’istanza per ottenere il contributo energetico.

Il nuovo termine ultimo è così fissato per Venerdì 12 Maggio.”

