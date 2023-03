Condividi subito la notizia

Il Comune di Pisticci con la proposta di progetto MTE11A_00001294, nel Decreto 0000128 del 30.03.2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, leggiamo che ha conseguito un punteggio finale di 62,73 con un posizionamento al 1159 della graduatoria definitiva (Allegato1).

In buona sostanza un progetto che per i suoi insufficienti elementi innovativi, non gli consente di essere finanziato “plafond pertinente esaurito”, ne tantomeno è possibile poter sperare nel breve in uno scorrimento di graduatoria, visto il punteggio e relativo posizionamento penalizzante.

Come minoranza siamo convinti, più che mai, che questa maggioranza ed in particolare come nel caso di specie sul tema dei rifiuti “navighi a vista” incapace di avere una vision complessiva nella strutturazione di un nuovo progetto innovativo di raccolta e differenziazione del rifiuto solido urbano.

Temiamo che questa incapacità tecnica e politica, determinerà la strutturazione di un progetto rifiuti per la Città di Pisticci, già tecnologicamente vecchio viste anche le valutazioni degli esperti del ministero, con costi elevati tanto da gravare sulle tasche dei cittadini (TARI) aumenti che stimiamo di circa il 30%, associato anche ad una riduzione di servizi già presenti nel progetto in esercizio, nel vano tentativo di ridurre i costi.

