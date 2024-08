Emergenza siccità, Cariello: “Bene azione del governo regionale”

Condividi subito la notizia

“Confondere l’acqua potabile con quella destinata all’agricoltura e all’industria non è soltanto un errore. Si tratta di fare mistificazione della realtà. Bene sta facendo il governo regionale ad occuparsi dell’emergenza e della risoluzione dei problemi, non seguendo chi vuole buttare tutto in bagarre”. Così in una nota il Sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, già consigliere regionale che continua: “L’emergenza siccità va affrontata attraverso una cabina di regia condivisa tra Enti, con gli Assessori regionali alle Infrastrutture, Ambiente ed Agricoltura che bene stanno collaborando per risolvere il problema – continua il primo cittadino scanzanese – Lo stato di emergenza, chiesto per la crisi idrica dello schema Basento – Camastra, è scattato per la sua valutazione di “alta severità”, cosa finora ancora non riscontrata nelle altre reti infrastrutturali. Conoscendo i protagonisti del Governo regionale, sono sicuro che la concretezza e la celerità saranno i principi cardine di questa legislatura, che non può perdere tempo correndo dietro a fake news o personaggi che inseguono una nuova credibilità politica, perduta da tempo”.

